Alimentation : ces innovations heureusement oubliées !

Des merguez au poisson, du café en brique, des raviolis sucrés... Autant d’innovations culinaires présentées en leur temps comme révolutionnaires et qui ont vite été retirées du marché. En guise d'exemple, il y a le ketchup à la banane. "Ça change", affirme ce consommateur, pas convaincu. Le ketchup vert, lui non plus n’a pas marché. Dans les années 70, on imaginait que la nourriture du futur serait en tube, en pilule ou en spray. Mais c’était compté sans la gourmandise. Devant cette pilule au yaourt, cette dame reste polie. "Délicieuse... ça ressemble beaucoup au yaourt", dit-elle, mais le regard en dit long. Certains prédisaient un bel avenir à ces pâtes bleues. Heureusement, elles sont restées à Rome. Le ketchup râpé et le concentré d’œuf en tube n’ont pas pris non plus. Les sardines en sachets et le saucisson d’œuf dur n’ont pas fait recette non plus. Le consommateur a peut-être moins de temps pour cuisiner, mais il n’est tout de même pas prêt à tout avaler. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Deshaies