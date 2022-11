Alimentation : comment les Français changent leurs habitudes

En poste depuis quatorze ans, Heidi, hôtesse de caisse au Carrefour Wasquehal, voit défiler des centaines de clients. Pour les habitués comme les occasionnels, c'est le même constat. Ils scrutent désormais les moindres détails, sur leurs tickets. Quelques mètres plus loin, une autre hôtesse constate que certains produits ont disparu du tapis de caisse, à cause de l'augmentation des prix. Dans les rayons, nous rencontrons des clients inquiets face à l'augmentation des prix des produits. D'autres comparent systématiquement les prix au litre, quitte à constituer des réserves, pour profiter des offres les plus attractives. À la recherche des prix les plus bas, vous êtes nombreux à fréquenter plusieurs magasins pour faire jouer la concurrence. Alors, les enseignes redoublent d'ingéniosité pour vous fidéliser. Dans celle-ci, les promotions s'affichent partout et des rayons sont entièrement réorganisés. La compétition entre les enseignes est loin d'être terminée. Au mois d'octobre, les prix de l'alimentation ont augmenté de près de 12% et la tendance devrait perdurer. TF1 | Reportage E. Binet, G. Delobette, B. Nicolas