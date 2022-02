Alimentation : le futur dans nos assiettes

Et si c'était ça le futur de l'alimentation ? Un monde où la lumière artificielle remplacerait le soleil, où nos fruits et légumes seraient contrôlés par les ordinateurs, notre viande sortirait d'une imprimante et les algues deviendraient notre principale source de nutriment. Dans ce laboratoire à Eindoven aux Pays-Bas, où les champs deviennent des serres, des scientifiques sont parvenus à contrôler la culture des tomates et des fraises grâce aux couleurs de la lumière. L'enjeu environnemental est énorme. Ces cultures ne demandent que très peu d'eau, peu d'espace. Les fruits sont à l'abri, donc plus besoin d'utiliser des pesticides. Dans cet environnement, c'est un peu tous les jours le printemps. La technologie au service de l'alimentation, dans un pays où l'agriculture est reine. Les Pays-Bas, deuxième exportateur agro-alimentaire mondial, derrière les États-Unis, sont petits par la taille, mais ont une immense ambition d'ici 2050. Sous chacune de ces serres de l'université de Wageningen, un laboratoire, une innovation. La plus ambitieuse se trouve peut-être dans ces tuyaux. À l'intérieur, des algues microscopiques cultivés dans de l'eau de mer. Aujourd'hui, l'huile de ces algues est capable de remplacer l'huile de palme. Elles peuvent aussi devenir des compléments alimentaires. Les chercheurs de cette université sont formels. Pour nourrir toujours plus de monde, il faudra changer nos habitudes alimentaires, privilégier le végétal à l'animal. Grâce aux nouvelles technologies et l'impression en 3D, cette entreprise néerlandaise est parvenue a recréer une viande artificielle à base de soja, pois chiche, gras de noix de coco sans aucune matière animale. Une fausse viande qui a tout d'une vraie, à tel point qu'elle a séduit l'un des plus grands chefs du pays, pourtant carnivore. TF1 | Reportage I. Bornacin - R. Reverdy - M. Guiheux