Alimentation : les chiens et chats ont droit à du sur-mesure !

Rio, un an, sait déjà très bien se faire comprendre. Ces aliments pour chien et chat sont nombreux et variés. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Il y a même des croquettes aux insectes. Plus la recette est élaborée, plus elle est coûteuse. Selon Laetitia Labrota, responsable du magasin "Maxi Zoo" à Chambourg (Yvelines), l'idée c' est de spécialiser de plus en plus et de segmenter davantage les croquettes. Certains sont même prêts à aller bien plus loin. Pour Simone, chienne d'un an, le menu est extrafrais. Il contient du poulet, du riz et de brocoli. Cette recette est créée juste pour elle. Son propriétaire dépense pour Simone 40 euros par semaine. Ce menu haut de gamme est élaboré par Sabine Godon Spruyt qui s'est lancée dans la cuisine canine. Elle passe douze heures par jour à préparer une centaine de recettes pour 50 chiens. Il faut compter 200 euros par mois pour un repas moyen, dix fois plus qu'un repas à base de croquette. Mais le sur-mesure existe aussi sur Internet. Pour 20 euros par mois, une entreprise vous propose d'adapter le type de croquette à votre animal. L'établissement sélectionne la croquette la plus adaptée parmi une trentaine différente. Le sur-mesure fait vendre. Mais est-il pour autant un plus pour la santé de nos animaux ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Prez, M. Début, B. Chastagner