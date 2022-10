Alimentation : l'innovation dans vos assiettes

Imaginez-vous en plein repas, quand tout à coup votre fourchette finit elle aussi dans votre estomac. Des couverts comestibles, il fallait y penser. Une sorte de gâteau apéritif en somme. Il existe aussi la cuillère et bientôt le couteau. L'objectif est avant tout écologique. Et c'est loin d'être la seule innovation de ce salon de l'alimentation. Glace à la crème de marrons, cookie à la betterave et aux carottes… La grande tendance cette année, ce sont les produits végétaux. Il n'y a pas un gramme de viande par exemple dans les merguez, les nuggets et escalope de dinde, uniquement du soja. Mais êtes-vous prêts pour autant à changer vos habitudes ? Tous les produits ont désormais leur équivalent. Mortadelle, mayonnaise, fromage... Certains fabriquant s'attaquent même au camembert qui est sans lait, ou à la tarte aux citrons meringuée, sans trace d'œuf. Pour les amateurs de bière, il y en a une à la couleur verdâtre, brassée avec des olives. Un drôle de mélange qui a son petit succès. Le produit a été désigné parmi les meilleures innovations de l'année. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Mersi Bakchihi, Q. Danjou