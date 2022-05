Alimentation, loisirs, e-commerce, ces secteurs qui trinquent

Depuis quelques semaines, Jacqueline et son mari ont pris l'habitude de moins remplir leur charriot de courses. Par exemple, fini, les concombres, le prix est trop élevé. Et la viande est désormais consommée avec parcimonie. Effectivement, en mars, les Français se sont serré la ceinture, surtout pour les courses alimentaires. Budget en baisse de 2,5 % en un mois selon l'Insee. Pour Nathalie, c'est 30 euros de moins à chaque foius. Elle achète moins de viande, moins de fruits et quand elle va se faire plaisir avec des fraises par exemple, elle fait des concessions. Jeunes parents, Virginie et Tony ont décidé d'abandonner certaines marques trop coûteuses. L'alimentation n'est pas le seul budget qui a baissé. Rouler en voiture coûte plus cher, alors pour les vacances, une famille sollicitée dans le reportage en tête de cet article va partir moins loin. Elle en a terminé aussi avec les sorties. En mars, les Français sont égéégalement fait moins plaisir aux rayons télé, téléphone ou électroménager. Moins d'achats aussi liés au transport. Quant à l'achat d'un nouveau véhicule, le mois dernier, beaucoup d'entre vous y ont renoncé. Les ventes se sont effondrées, - 20% en mars pour les voitures neuves. Un chiffre inquiétant quand l'industrie automobile pèse beaucoup dans la croissance française. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Le Goïc, M. Poujol