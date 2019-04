Alimentation : où en est notre consommation de viande ?

Nous mangeons de moins en moins de viande. En 2007, nous consommions 153 grammes de viande par jour contre 135 grammes en 2017. Cela représente une baisse de 12%, soit un steak de moins par semaine. Le porc reste la viande préférée des Français, mais le bœuf a cédé sa seconde place à la volaille. Alors, comment s'expliquent tous ces changements ? Et qu'en est-il de l'habitude alimentaire des jeunes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.