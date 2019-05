Alimentation : le pain d'antan au goût du jour

Dans notre pays, on ne plaisante pas avec la qualité du pain. La baguette est même devenue un emblème national. Cependant, celle-ci connaît depuis quelque temps une nouvelle concurrence, celle des pains d'antan. Ces derniers sont faits à partir de farines anciennes. Des ingrédients issus de variétés de blés oubliées, car trop loin des critères de sélection de l'industrie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.