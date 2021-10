Pourquoi les aliments sont-ils plus chers en France qu'ailleurs en Europe ?

Ce constat est vérifié par les chiffres. D'après une étude d'Eurostat, les prix sont 15% plus élevés que la moyenne européenne et jusqu'à 30% plus cher pour la viande. Contrairement aux idées reçues, l'hypermarché n'est pas forcément une bonne affaire. On y trouve une dizaine de références pour un même produit et ça fait grimper les prix. Selon les explications d'Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, cela est dû au fait qu'on est dans un pays où on aime bien manger. La France est le pays de la gastronomie, mais aussi celui des taxes et de la main d'œuvre plus chère. C'est l'autre raison pour expliquer le surcoût lié aux fruits et aux légumes, 27% plus chers qu'en Allemagne ou en Espagne. D'après Elisabeth Cony, fondatrice de Madame Benchmark, "en France, on a des exploitations et des maraîchages qui sont de taille plus petite que dans les autres pays. On a un coût salarial qui est plus élevé. Donc, effectivement, on va payer notre produit local plus cher". Valoriser le Made in France, c'est l'argument des acteurs de la grande distribution pour justifier les prix. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos journalistes, mais ils se défendent. Leur marge ne sont pas plus importantes qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne.