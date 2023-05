Alimentation : trop de sel dans nos baguettes ?

Avant de pétrir le pain, il ne manque plus que la touche finale, le sel. C'est un précieux allié pour le goût, mais aussi pour la souplesse de la pâte et la conservation du pain. Dans la boulangerie "Le moulin de la Croix Nivert", le taux de sel du pain est élevé, juste en dessus du maximum recommandé. Mais sur l'étiquette, il n'y a aucune indication. Mais peut-on se fier uniquement à son palais ou à son boulanger ? Pas toujours. Les boulangers ont plus ou moins la main lourde. Attention, cela concerne autant les industriels que les artisans. Entre deux baguettes, a priori semblables, la teneur en sel peut très fortement varier, du simple au double. Un sel de 4,4 g ne vous parle peut-être pas, mais c'est autant que dans un gros bol de chips. Comment de tels écarts sont-ils possibles ? En France, rien ne contraint les boulangers à limiter leur usage du sel. Or, la recommandation est de quatre grammes maximum par baguette. Mais, il n'y pas d'obligation légale comme en Allemagne, au Portugal ou encore en Grèce. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R.Sygula, E. Fourny, M. Derre