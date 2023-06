Alimentation : un panier moins cher dès juillet ?

Après des mois d'augmentation, le ministère de l'Économie a affirmé que les prix alimentaires vont enfin baisser, dès le mois de juillet 2023. Il n’y a pas de liste précise de produits, mais plusieurs centaines seraient concernées, dont la volaille, les pâtes, les huiles de tournesol, les céréales ou encore la nourriture pour animaux. Il est impossible de savoir le montant de ces baisses, mais Bercy espère qu'elles atteindront les moins 10 %. C'est bien qu'enfin les grandes enseignes et les industriels fassent le pas, mais ce n'était pas franchement gagné. La semaine dernière encore, le dialogue entre Bercy et les géants industriels était presque à l'arrêt. Mais à force de menace fiscale, 75 groupes de l'agroalimentaire se sont enfin engagés à baisser certains prix. Pour cela, une quinzaine de fabricants ont d’abord accepté de renégocier avec la grande distribution. C'est le cas de Panzani, par exemple. Pour le reste, les baisses passeront par des promotions dès juillet, comme nous l'a annoncé le géant Coca-Cola. Et pour être certain que les industriels respectent leurs engagements, la répression des fraudes fera, à la demande de Bercy, des contrôles réguliers. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Massiot, C. Blanquart