Allemagne : Angela Merkel veut un "gouvernement stable" pour "agir en Europe"

Angela Merkel était-elle venue chercher un peu de réconfort en France ? La chancelière allemande était en effet en déplacement à Paris ce vendredi, alors qu'elle ne parvenait toujours pas à former une coalition dans son pays. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron, elle n'a pas manqué d'évoquer la crise politique en Allemagne. "Un gouvernement stable en Allemagne est essentiel pour pouvoir agir en Europe", a-t-elle dit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.