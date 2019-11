Allemagne : des usines au patrimoine mondial de l'Unesco

Dans la vallée de Völklingen, en Allemagne, un monument pas commun a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Il s'agit d'une ancienne usine sidérurgique des hauts fourneaux, symbole de la production d'acier du XIXème et du XXème siècle. Cette ancienne aciérie est actuellement un lieu à la fois historique et culturel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.