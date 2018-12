Allemagne : des enfants privés de jouets pour leur bien-être

En Allemagne, les crèches privent régulièrement les enfants de tous leurs jouets. Cela a des effets très bénéfiques. C'est le cas dans un jardin d'enfants situé dans la banlieue de Berlin. Une fois par semaine, les jouets sont rangés. Il s'agit pour les éducatrices de responsabiliser les enfants. Ces derniers créent ainsi leurs propres jeux et développent bien plus leur imagination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.