Allemagne : quelles étaient les motivations du conducteur de la camionnette-bélier à Münster ?

Un homme de 48 ans conduisant une camionnette-bélier a foncé sur une terrasse d'un café à Münster le samedi 7 avril, avant de se donner la mort. L'attaque a fait état de deux morts et de plusieurs blessés. Pour le moment, la police scientifique écarte la piste terroriste et tente de cerner les motivations du conducteur. Selon les presses allemandes, ce dernier est atteint d'une trouble psychiatrique. Après une tentative de suicide, il aurait annoncé de recommencer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.