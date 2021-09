Allemagne : les Verts sont-ils programmés pour gouverner ?

Leurs tracts sont bien verts, ils se déplacent à vélo. Mais en campagne, les écologistes allemands veulent montrer qu'ils se préoccupent aussi des problèmes du quotidien. Franziska Brantner est députée depuis 7 ans. Elle sait que pour gagner une élection, elle doit jouer la carte locale. “Moi, je fais des réunions le soir où on parle de la protection du climat. Mais quand je me rends sur place, quand je me balade, quand je fais ma campagne, je parle des sujets des citoyens. Une fois, c'est la question des retraites, après c'est les transports, après c'est le chemin de l'école”. Depuis des années, les Verts et leur cheffe de file Annalena Baerbok font tout pour devenir un parti normal. Dans un pays où les régions sont très autonomes, ils sont présents dans onze gouvernements sur seize. Pour y parvenir, ils ont accepté des coalitions avec la gauche et la droite. Dans le Bade-Wurtemberg, ils sont même aux manettes depuis dix ans. Une majorité de ministres verts dont fait partie Danyal Bayaz, le ministre des Finances. Leur stratégie politique centriste est assumée. “Il va de soi qu’il vaut mieux gouverner plutôt que ne pas gouverner du tout. Après selon les régions, on négocie au cas par cas et on voit si ça vaut le coup de participer au gouvernement”. Chez certains électeurs, la tactique paye. “C’est une surprise pour nos amis qui ont mon âge, mais qui vivent dans une région. Quand on leur dit que l'on ne vote pas conservateur, mais moi, je vote vert, car ici je trouve qu'ils ont fait du bon boulot”. D'autres ont encore des doutes : “Oui, c'est vrai, ici ça peut fonctionner. Mais au niveau national, ce n'est vraiment pas la même chose. En tout cas dans la région en dix ans, les rapports avec l'industrie ont changé. Ici, les Verts ne font plus peur. “Notre première crainte, c'était qu'ils imposent beaucoup de nouvelles réglementations qui auraient rendu la production trop chère. Mais les Verts se sont très pragmatiques, ils ont négocié leur mesure avec nous point par point”. “Pour nous, c'est clair qu'il faut limiter le réchauffement à 1,5°. C'est absolument nécessaire, mais à cause des coalitions, les Verts sont contraints à des compromis et peu à peu, ils ont abandonné cet objectif”, regrette Clara Duvignau, de Fridays for future. Le mouvement est apolitique. Mais pour la première fois, une liste climat a fait son apparition aux élections. Une dissidence plus verte que les Verts, le prix de l'exercice du pouvoir.