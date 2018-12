Allemagne : un pays dépendant du charbon

Depuis sa décision d'abandonner le nucléaire, l'Allemagne a été obligée d'augmenter la part du charbon dans sa production. C'est grâce à ce combustible qu'elle produit désormais 40 % de son électricité, soit vingt fois plus qu'en France. Or, la combustion du charbon dans les centrales électriques émet plus de CO2 que toutes les automobiles du pays. Autres problèmes, quelles seraient les conséquences de l'arrêt de la production du charbon sur les 20 000 emplois dans les carrières ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.