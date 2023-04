Allergies : alerte rouge

Il y a des signes qui ne trompent pas : les yeux qui gonflent et qui pleurent, le nez qui coule, etc. Les coupables, les voici. Bouleaux, frênes, charmes et cyprès ont déclenché une alerte rouge aux allergies, mais il n'est pas toujours évident de les identifier. C'est en ce moment que ces arbres sont les plus allergènes et que les traitements en pharmacie sont pris d'assaut. "On va trouver tout d'abord les boîtes d'antihistaminiques (...) mais en petit conditionnement qui peuvent être achetés sans ordonnance. Et puis on a des formules à base de plantes, que ce soit des sprays à mettre dans le nez pour décongestionner", confie Séverine François, pharmacienne. Des traitements qui peuvent convenir pour une allergie légère. Quand les symptômes durent toute l'année, il est recommandé de consulter un médecin. Il pourra vous aider à savoir à quelle plante vous êtes allergique. Pour limiter les effets, il est aussi conseiller de se brosser les cheveux avant de se coucher, d'aérer très son domicile très tôt le matin ou tard le soir, et de limiter les activités sportives en extérieur. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Gathy