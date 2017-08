Chère à Charles Trenet, la nationale 7 ne désemplit pas. Entre nostalgiques et jeunes conducteurs, ils sont nombreux à préférer la route nationale à l’autoroute du soleil. Le but est de découvrir certains paysages et de traverser les villages de la "Douce France". Allant de Paris jusqu’à la méditerranée, la voie offre aux vacanciers une route gratuite et paisible.