Allocution d'Emmanuel Macron : décryptage de François Lenglet sur les annonces économiques

Emmanuel Macron s'est-il montré rassurant face à la crise qui va nous arriver ? À la mi-mars, le chef de l'État avait choisi la santé contre l'économie à cause du confinement. Maintenant que l'épidémie est maîtrisée, il met en avant la relance économique du pays avec un double horizon. La fortification de la reprise en évitant au maximum les licenciements, ainsi que le projet de reconstruction et d'indépendance nationale en matière économique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.