Allocution d'Emmanuel Macron : la réaction d’une cheffe d'entreprise

La politique économique, mise en place pour amortir la crise liée au coronavirus, a constitué une large part du discours d'Emmanuel Macron. Ce dimanche soir, Catherine Guerniou attendait des annonces concrètes sur un plan de relance immédiat, sur la flexibilité du temps de travail et sur des exonérations de charges. Mais au bout du compte, elle n'a pas été rassurée. Alors, les entreprises ont-elles encore besoin d'être aidées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.