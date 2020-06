Allocution d'Emmanuel Macron : réaction avec une famille sur les règles assouplies dans les écoles

Depuis le déconfinement, 15 à 20% seulement des écoliers ont pu remettre un pied à l'école. Mais les parents d'élèves sont parmi les catégories de population soulagées ce dimanche soir. Emmanuel Macron a annoncé que l'école et le collège redeviennent obligatoires à partir du 22 juin dans des conditions habituelles d'accueil. Cela implique manifestement une levée des règles sanitaires. Découvrez les réactions d'une famille parisienne au micro de notre journaliste David de Araujo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.