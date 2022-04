"Allons enfants" : quand le théâtre unit des lycéens

Turgot est un lycée parisien ordinaire. Mais lorsqu’on tend l’oreille, ils sont une quarantaine. Des jeunes issus de banlieues populaires sont plongés au cœur d’un quartier chic. Ils sont cabossés, en échec scolaire, mais bourrés de talent. Ils forment la section hip-hop. "La beauté du projet, c’est l’idée de ce proviseur qui croit en une école républicaine où on ne laisse personne de côté. Il décide d’aller chercher des gamins et de les raccrocher à l’école en allant à leur culture, à savoir le hip-hop", révèle Thierry Demaizière, le coréalisateur. Les réalisateurs ont passé un an au cœur du lycée, le temps de voir ces élèves changer. Les professeurs sont exigeants mais bienveillants. Les jeunes, eux, ils améliorent leur résultat scolaire. La danse, c’est l’outil pédagogique pour avancer. "Souvent, quand on est un peu cabossé, ce qu’on ne dit pas avec les mots, on le dit avec le corps", confie Alban Teurlai, le coréalisateur. Ils sont rentrés la rage au ventre, ils sortent avec la rage de vaincre. La plupart de ces élèves ont obtenu le bac. TF1 | Reportage S. De Vaissière, W. Wuillemin