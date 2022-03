"Alors on danse", une comédie romantique

La soixantaine, l’âge des divorces et des départs à la retraite. Dans cette comédie, quatre âmes solitaires recherchent un second souffle, en prenant des cours de danse. "Alors on danse" est le troisième film de Michèle Laroque, et aussi le plus personnel. "J’ai fait beaucoup de danse. C’est vraiment une façon de me donner des forces et de donner force à un film et aux spectateurs dans une salle. La musique, la danse, l’énergie que cela dégage, ce dit beaucoup sur une personnalité", partage Laroque. Pour raconter cette histoire d’amitié, il fallait un casting soudé. La réalisatrice a constitué un groupe "ami à la ville comme à l’écran". Isabelle Nanty et Thierry Lhermitte confient qu’ils s’aiment tous beaucoup mais avec pudeur. Des amis qui sont réunis par la musique et avec l’envie simple de profiter des bons moments. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, C. Even