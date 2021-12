Alpagas : la "laine des dieux"

C'était autrefois l'apanage de la noblesse inca. La laine d’alpaga se vend jusqu'à 300 euros le kilo. Une fibre qui fait vivre 120 000 familles dans la région de Cuzco au Pérou. Ce jour-là à plus de 4 000 mètres d’altitude, c'est la fête des alpagas. Les éleveurs péruviens invoquent leur divinité afin qu'elle protège l'animal qui porte, selon eux, la “laine des dieux”. “On remercie la terre mer et les montagnes, car elles nous permettent de profiter de cette laine. Les Incas ont sanctifié cette laine et aujourd'hui encore, c'est ce qui nous permet de vivre”. Réputée plus fine, cette laine est pourtant très résistante. Juan passe le plus clair de son temps à nourrir et soigner ses 30 bêtes. Mais une fois par an, chaque alpaga lui rend son investissement. “La laine d'alpaga n'a pas besoin d'être lavée. On peut la tisser tout de suite, contrairement à celle des moutons. Cet animal nous aide dans nos vies. En vendant sa laine, on achète tout ce qu'il nous faut : du sucre, du cuir. Ils sont un peu comme nos taxis, on se déplace et on transporte tout sur leur dos”. Depuis 3 ans, la laine d'alpaga s'exporte partout dans le monde. Comme le Cachemire d'Inde, le marché haut de gamme s'en est emparé. Le Pérou compte 4 millions de spécimens, soit 85% du cheptel mondial. Sur les marchés internationaux, plus la fibre est délicate, plus son prix est élevé. “On n'est jamais payé au juste prix, ce sont les intermédiaires qui en profitent”. L'année dernière, ce filon lucratif a rapporté au pays plus de 300 millions d’euros. Les Péruviens veulent s'approprier ce nouvel Eldorado. Car l’alpaga reste avant tout leur trésor national. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, G. Parrot, R. Valencia