Alpages : le bétail redescend avec un mois d'avance

En 30 ans de carrière, Richard Missilier, éleveur, n'avait jamais vu ça. En temps normal, ses vaches broutent l'herbe de ce pâturage à 1 600 mètres d'altitude. Mais cette année, en raison de la sécheresse, il a dû les descendre avec un mois d'avance. "Pour faire du lait de qualité, on ne peut pas se permettre de faire ronger la terre aux vaches", affirme-t-il. Dans la vallée, là où il descend ses 44 bêtes, même si l'herbe est plus verte, elle reste insuffisante. Pour les nourrir, l'éleveur doit utiliser son stock de foin de l'hiver. Conséquence : il va devoir acheter 50 tonnes de fourrage supplémentaires. À 70 kilomètres de là, dans un autre alpage, Dominique Dupérier dresse le même constat. Pour éviter de descendre son troupeau, lui, a trouvé une solution provisoire : puiser l'eau dans la vallée et faire remonter 10 000 litres par jour grâce à un camion-citerne. C'est une période difficile qui demande parfois des sacrifices. En plus de redescendre ses vaches d'alpages deux mois plus tôt, ce jeune éleveur a dû envoyer cinq bêtes à l'abattoir pour économiser de l'herbe. TF1 | Reportage M. Stiti, Y. Matisse, J. Cressens