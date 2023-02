Alpes bavaroises : l'aventure glacée

Le lac Eibsee est un miroir de deux kilomètres carrés. Une surface étincelante où se reflète depuis des milliards d’années les Alpes bavaroises. Le Zugspitze, c’est la plus haute montagne d’Allemagne. Pour accéder au sommet, il faut emprunter un téléphérique hors norme. Il dispose du plus long câble suspendu au monde pour atteindre les 2 962 mètres d’altitude. La vue est unique, pas moins de quatre pays, dont l’Autriche à l’Est, la Suisse à l’Ouest, l’Italie au Sud, et bien sur l’Allemagne au Nord. La température ressentie sur les lieux est de -17 °C. Heureusement, un restaurant panoramique sert toute l’année les spécialités locales. Dans la vallée, on passe par Garmisch-Partenkirchen. Sur les façades des maisons sont dessinées de fresques du XVIIIe et du XXe siècle. Elles ont en fait de la station de sports d’hiver la plus élégante d’Allemagne. Un peu plus loin se trouve un drôle de tunnel. Après 50 mètres, un son assourdissant. Tout le bruit vient d’un torrent qui a puisé un étroit canyon. Formés il y a 11 000 ans, les parois font plus de 80 mètres de hauteur. TF1 | M. Bajac, M. Pannetrat, C. Du Bled