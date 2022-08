Alpes-de-Haute-Provence : des reprises de feu inquiétantes

Ce vendredi, la forêt brûle encore toute la journée. L'hélicoptère bombardier d'eau a survolé le ciel de Villeneuve et de Niozelles pour calmer les nombreuses reprises du feu. Manuel et son fils ont dû évacuer jeudi après-midi. Ils sont partis avec tout leur papier dans leur véhicule. Leur maison est proche des flammes. Depuis mardi, les riverains sont inquiets. Près de 250 hectares sont partis en fumée. L'incendie avait pourtant été éteint par les pompiers mercredi. Mais les flammes sont revenues jeudi dans l'après-midi. "C'est dramatique, catastrophique, je n'ai jamais vu une année comme ça", déplore une habitante. "Ça fait beaucoup, mais on le sait, c'est une période avec des risques sévères, à laquelle il faut faire très attention", rappelle un autre. Fait aggravant, le mistral s'est levé en fin d'après-midi. Ce qui ne facilite pas le travail des pompiers. Comme l'explique le capitaine Cyrille, commandant des opérations de secours - SDIS 04. Ce vendredi soir, la situation est sous contrôle, même si le feu n'est pas encore éteint. Malgré la fatigue, 80 sapeurs-pompiers des Alpes-de-Haute-Provence restent mobilisés cette nuit. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba