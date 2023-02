Alpes : grand frisson au sommet

C'est la meilleure définition pour définir l'infini. C'est un face-à-face où on est hypnotisé et aimanté. Il s'agit d'une envolée dans un monde vertical. Là où le cœur s'accélère et le souffle se fait court. Il faut franchir plus de 125 marches pour profiter d'une vue à 360 degrés depuis la plateforme du Mont-Fort à Verbier. Les sommets n'ont aucun secret pour Stéphane Guex, un guide reconnu en Suisse. À 42 ans, il a déjà gravi les montagnes les plus emblématiques. Ici, 200 000 touristes, venus du monde entier, viennent chaque année pour admirer le tableau naturel entre la Suisse, la France et l'Italie. C'est un site accessible en ski, à pied, ou encore, avec un téléphérique, mais certains choisissent de descendre vite. Voir même très vite, avec une vitesse de pointe de 130km/h. Ils sont suspendus dans le vide au-dessus du glacier de Tortin, à 3 330 mètres d'altitude. La plus haute tyrolienne du monde a de quoi donner quelques frissons à certains. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand