Alpes-Maritimes : les intempéries provoquent inondations et éboulements

Depuis un mois, le Sud-Est de l'Hexagone est particulièrement frappé par les intempéries. Huit départements sont toujours en alerte orange inondations ce vendredi soir dont notamment les Alpes-Maritimes où le Malvan et le Loup étaient sortis de leurs lits. Plusieurs routes sont coupées à la circulation et tous établissements scolaires étaient fermés sur décision préfectorale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.