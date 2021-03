Alpes-Maritimes : un week-end à la limite du confinement

Ce week-end, des habitants des Alpes-Maritimes n'ont eu aucun problème à profiter du soleil dans les départements voisins. À l'heure du retour, il est possible qu'ils soient contrôlés par les gendarmes qui vérifient un détail en particulier, le périmètre de cinq kilomètres autorisé. Pour ceux qui se sont déplacés plus loin afin d'échapper au confinement et qui espèrent passer entre les gouttes, le colonel Nasser Boualam, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, explique que ce sera très difficile. Il a fait savoir que des gendarmes sont déployés dans tout le département, des dizaines de points de contrôle fixes et des patrouilles mobiles. Nos reporters sont allés à la rencontre d'une personne habitant à cinquante mètres de la zone confinée. Elle est libre de ses mouvements, mais ne fait pas ses courses dans les Alpes-Maritimes où il a ses habitudes tous les week-ends. Elle explique que c'est plus par peur de la police. Aux derniers relevés, les chiffres de contamination ne baissent pas et la préfecture s'en inquiète. Selon Anne Frackowiak-Jacobs, sous-préfète de Grasse (Alpes-Maritimes), "nous en sommes à 600 cas pour 100 000 habitants en taux d'incidence, ce qui est trois fois la moyenne nationale". Ceci dit, il est trop tôt pour savoir si le confinement de ce week-end va produire des effets. Il faut attendre pour espérer un infléchissement de la courbe. Une courbe épidémique qui va être scrutée avec attention. Et si d'ici une dizaine de jours, elle ne baisse pas, la préfecture évoque clairement l'hypothèse d'un confinement généralisé.