Alpes-Maritimes : une semaine de canicule

L'après-midi de ce samedi 15 juillet, dans l'arrière-pays niçois, les rues sont désertes et les volets sont fermés. La chaleur est étouffante, jusqu'à 39°C affiché peu avant seize heures. Ici, même les chats marchent à l'ombre. Depuis une semaine, le département des Alpes-Maritimes est en alerte canicule. Chacun tente de s'abriter comme il peut. Philippe est un installateur de fibre optique, il n'a d'autre choix que de travailler sous un soleil de plomb. Sur la plage, l'ombre est tout aussi bienvenue. À l'heure de la sieste, les places sous les pins sont très prisées. Ici, le mercure affiche 30°C. Certains piquent une tête pour tenter de se rafraîchir. Déjà, il y a eu plus de sept nuits tropicales d'affilée sur la Côte d'Azur. La chaleur est de plus en plus pénible à supporter pour les habitants comme pour les touristes. La situation est inquiétante. La canicule va encore se poursuivre dans les prochains jours. Selon les prévisions, on attend même des records de chaleur la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Guido