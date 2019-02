Alpes : la neige tombe en abondance

Dans la vallée de la Maurienne, 600 personnes ont dû abandonner leurs véhicules et dormir dans des centres d'hébergement au cours de la soirée du vendredi 1er février 2019. Les quantités de neige tombées ces dernières heures ont rendu certaines routes impraticables. De nombreuses municipalités sont préoccupées par cette situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.