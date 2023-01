Alpes : plongée dans un lac glacé

Quelque part au milieu des Alpes se trouve un paysage de bout du monde. À la surface, des dentelles de glace. Atmosphère de haute montagne. Derrière Benjamin G, guide aux Ménuires, des vacanciers en quête de découverte. Le vallon du Lou leur donne rendez-vous. Ils vont grimper encore plus haut pour mieux observer le lac, où tout semble figer. À quelques mètres de là, se trouve un refuge uniquement accessible en raquettes, à skis de randonnée ou en quad pour les gardiens. Le ravitaillement s'effectue à 2 045 m d'altitude. Jonathan, Marie et Coralie viennent de changer de vie. Elles étaient opticiennes, lui charpentier. Ses trois amis passent leur premier hiver au refuge. Ce soir-là, ils accueillent neuf clients et leur proposent au menu un fondu savoyard. Moins 2 °C au réveil. Que font ces femmes et ces hommes dans cette drôle de tenue ? Ils s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun. Treize centimètres de glace sous leurs pieds et bientôt au-dessus de leur tête. Un moment d'évasion, de contemplation, en apnée, accessible, même au débutant. Un défi ou la lumière devient une alliée. Une aventure polaire réussie au cœur des sommets. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand