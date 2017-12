Alpes : la prudence est de mise face au risque d'avalanche

Le week-end dernier, trois randonneurs ont été retrouvés morts dans le massif de la Chartreuse, en Isère. Ils ont été emportés par une coulée de neige. Face au risque d'avalanche, les stations se sont évidemment déjà préparées. Dans la station des Menuires, en Savoie, le personnel sécurise le manteau neigeux et responsabilise les skieurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.