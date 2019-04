Alpes : un homme filme des loups à l'état sauvage

Cela fait un an et demi que Jean-Michel Bertrand traque des loups. Des animaux qui fascinent le réalisateur. Il piste plusieurs meutes en même temps, chacune se déplaçant sur d’immenses territoires. Il peut se passer des semaines, des mois sans qu’un loup ne se manifeste. Pour les surprendre, le photographe pose des caméras cachées qui se déclenchent au moindre mouvement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.