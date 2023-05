Alpinisme : il gravit les sommets à l'aveugle

Sa vie, il l'a consacré à la montagne, à ces Pyrénées qui l'ont vu naître, privé de ses yeux. Là où il a grandi, porté depuis toujours par les rêves les plus fous. Malvoyant, David Labarre, est à 35 ans, un athlète hors du commun. Ce jour-là, avec ses amis Richard Lormant et François Tessaro, ils escaladent la Voix du Berger, une ascension technique et difficile. L'enfant des Pyrénées ne se guide qu'avec ses mains et ses pieds. Sur le calcaire, suspendu dans le vide, il tâtonne, mais n'appelle jamais à l'aide. Ses yeux lui permettent seulement de deviner des ombres et des silhouettes. David Labarre, s'entraîne pourtant tous les jours, hiver, comme été. L'alpinisme est pour lui une drogue, un virus, transmit dix ans plus tôt par un ami montagnard. Son rôle de père de famille lui a donné le sens des responsabilités. Parfois premier de cordée, il a alors entre ses mains cette ligne de vie qui relie les trois hommes et qui peut se briser à la moindre erreur. Pudique et modeste, il parvient, face à des lycéens, à briser le tabou du handicap, leur raconte son ascension du Mont Blanc, ou son but de skier lors des prochains jeux paralympiques. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Pocry, M. Kherraji