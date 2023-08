Alsace, Bourgogne, Corse : la France en majesté

Depuis leur appareil, ils jouissent d'un spectacle sans pareille. Pilote d'avion de tourisme, lancé à l'assaut du Mont-Blanc, d'une montgolfière soumise aux caprices du vent ou d'un étrange croisement entre un hélicoptère et un avion, embarquement immédiat, hors des sentiers battus. Prenons place à bord d'un avion de tourisme, un DR 400 au côté de Nicolas Lutun, pilote, et de ses passagers du jour. Laeticia et son ami Laurent volent pour la première fois au-dessus du Mont-Blanc. En pilote expérimenté, Nicolas survole le glacier de Leschaux à 110 km/h. Non loin de-là, au pied de la dent du Géant, une étendue de glace, fendue d'immense crevasse. Et juste sous leurs yeux, sa majesté, le Mont-Blanc, avec 4 807 mètres d'altitude. Et que dire de cette autre sensation. Flotter au première lueur de l'aube; dans une montgolfière. Jean-Becker, pilote sa montgolfière depuis 30 ans, au-dessus du plateau des Mille Étangs. Bercé par la nacelle, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle. Des lacs, quelques rares maisons... On surnomme la région la petite Finlande. Jean-Becker a volé partout dans le monde, il y retrouve les paysages du grand Nord. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, E. Payro, Y. Matisse