Altitude : comment acheminer l'eau potable ?

L'approvisionnement en eau dans les stations de ski est très complexe, car durant la haute saison, la consommation d'eau courante est multipliée par six. À Châtel, en Haute-Savoie, par exemple, 20 000 vacanciers sont arrivés et pour répondre à la demande, dix énormes réservoirs encerclent le village.