Aluminium et nickel : les prix s'envolent

Allez-vous payer plus cher les papillotes de vos préparations culinaires, vos capsules de café ou votre ventilateur ? C'est très probable. Chez ce fabricant de rouleau d'aluminium, le stock des matières premières se raréfie de jour en jour car ses fournisseurs, partout en Europe, produisent moins. Le prix d'achat a flambé en un an. "On était sur une base à 2 700 euros/tonne. En début de semaine, on en était à 6 170 euros/tonnes. Ça a pratiquement triplé. Il y a même des clients qui envisagent de supprimer ce produit et trouver d'autres solutions pour l'emballage ou pour la protection", déplore Didier Lhermet, gérant de l'Alupal à Sainte-Sigolène (Haute-Loire). Pour s'en sortir financièrement, le patron répercute la hausse sur le prix payé par leurs clients. Cette situation touche des centaines de fabricants partout en France, car la reprise économique et la guerre en Ukraine font grimper les cours mondiaux de métaux. Celui de l'aluminium mais aussi de son proche cousin : le nickel. À eux deux, ils constituent la plupart des composants des produits du quotidien comme l'électroménager, les ustensiles de cuisine, le matériel de bricolage et même les piles et batteries de nos appareils électriques. Des hausses de prix sont à prévoir sur ces produits dans les mois à venir selon les experts. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Agi, E. Nappi