Alzheimer : jouer pour garder la mémoire

Chaque année, 225 000 personnes sont diagnostiquées Alzheimer dans notre pays. Aucun médicament ne guérit cette pathologie à ce jour, mais une méthode non médicamenteuse serait toutefois efficace contre celle-ci. Deux fois par mois, des patients participent à des séances collectives de jeu thérapeutique pour améliorer pas à pas leur capacité physique, mais aussi cognitive. Au bout d'un an, un ralentissement de l'évolution de la maladie a été constaté. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.