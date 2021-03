Alzheimer : un faux wagon de train pour stimuler la mémoire

Pour Colette Ponthieux et Bernadette Sonneck, voyager n'était plus qu'un lointain souvenir. La mise en scène est bien rodée. Ces deux octogénaires atteintes de trouble sévère de la mémoire vont rejoindre la baie de Somme, sans même quitter l'enceinte de l'hôpital. À bord de ce faux wagon, sous le regard des soignants, l'illusion est parfaite. Les paysages défilent et les premiers souvenirs remontent. Pour un nouveau voyage, direction les Alpes suisses. C'est une bouffée d'air virtuelle pour ces résidentes qui ne rêvent que d'une chose, s'évader de leur chambre. Colette, elle, veut aller au Mont-Dore. Au bout d'une demi-heure de trajet, les bienfaits sur les malades d'Alzheimer sont déjà visibles. Les déambulations liées au stress dans les couloirs ont diminué et les résidents communiquent davantage entre eux. C'est une thérapie encore méconnue dans l'Hexagone. Aujourd'hui, moins d'une dizaine d'Ehpad ont installé un wagon thérapeutique dans ses locaux. L'établissement situé à Beauvais (Oise), lui, expérimente cette thérapie depuis plus d'un an.