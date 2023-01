Alzheimer, un traitement plein d'espoir

C'est un espoir mais ce n'est pas le médicament miracle attendu par les millions de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Le Leqembi a été développé par un laboratoire japonais. Testé sur 1 800 patients en début de maladie, il a réduit de 25% leur déclin cognitif. "C'est modeste mais c'est une avancée. Certes, les patients continuent de se dégrader mais nous espérons que ce médicament va ralentir leur déclin", explique le Dr Babak Tousi, responsable du programme d'essai clinique. La molécule cible une protéine, qui dans le cerveau, crée des plaques et étouffe les neurones. D'où la perte de mémoire qui s'installe chez les patients. Jerry Fair, participe aux essais du médicament : "j'espère et je prie pour tous les gens touchés et qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas seulement pour nous mais aussi pour nos proches". Le traitement est encourageant mais il est contraignant. Il s'administre par voie intraveineuse deux fois par mois, et certains participants ont été victimes d'hémorragie cérébrale. Il s'agit pourtant d'une avancée thérapeutique, face à une maladie complexe incurable mais au cœur de nombreux programmes de recherche. TF1 | Reportage C. Bayle, C. Marchina