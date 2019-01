Alzheimer : une ville des années 50 pour retrouver la mémoire

En Californie, une réplique d'une ville américaine des années 50 a été mise en place pour aider les seniors à replonger dans leurs souvenirs. Il s'agit d'une démarche scientifique. Le sentiment de nostalgie est le moyen qu’ils ont imaginé pour les apaiser. Ces décors, qui leur rappellent leur jeunesse, ont un effet rassurant et apaisant pour les malades. En conséquence, ils sont souvent moins stressés et communiquent plus facilement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.