Amanda Lear de retour sur les planches

Quatre ans qu'elle n'était pas remontée sur scène. Elle avait même fait ses adieux. Mais pour le rôle de Joan Crawford, la star du Hollywood de l'après-guerre, Amanda Lear nous offre un retour en grande pompe. Selon elle, la marque de fabrique de l'actrice était ses sourcils. Face à elle, se trouve Michel Fau, à la fois comédien et metteur en scène, méconnaissable en Bette Davis, sa grande rivale de l'époque. Cette figure est prête à tous les excès. Les deux monstres sacrés partagent l'affiche du même film intitulé "Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?" qui sera d'ailleurs oscarisé. Amanda Lear, autrefois chanteuse, peintre et star de la télévision, incarne une actrice vieillissante et son angoisse de disparaître. Un rôle qu'elle joue avec élégance et un humour franc qui lui est propre. "J'en rêvais. J'ai dit quand est-ce qu'on va enfin me proposer un rôle dramatique qui change complètement ? C'est un personnage qui est assez pathétique, et ça m'intéresse", confie la comédienne.