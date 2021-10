Amandes : le trésor de la Drôme

Sur la terre de Provence, elle porte le joli nom de Ferragne ,mandarine ou Loranne. Des amandes françaises qui avaient disparu il y a 60 ans, arraché au profit de culture plus rentable comme la vigne au l'abricot. Hervé Lauzier fut un des premiers à replanter des amandiers dans la Drôme. Grâce à son tracteur parapluie, il récolte des amandes gouteuses et parfumées, vendues 15 euros le kilo, deux fois plus que ses concurrents américains, leader du marché. Jusqu'à présent, ces producteurs français étaient obligés d'envoyer leurs amandes en Espagne, faute d'outils industriels pour casser les coques. Grâce aux aides de la Région et de l'Europe, ils viennent de créer leur propre casserie, garantie de leur indépendance. Et si les Français veulent créer une filière de l'amande, c'est parce que la demande explose. Star des produits sains et sans glutens, sa consommation a augmenté de 700% en 20 ans. Une filière en plein essor, qui attire chaque année de nouveaux producteurs.