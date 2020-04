Amazon continue à livrer des produits non essentiels malgré l'interdiction de la justice

Depuis dix jours, les sites d'Amazon en France sont fermés. Plus aucun colis n'en sort. Pourtant, il est encore possible de commander et se faire livrer des chaises de jardin et barbecues en ligne malgré l'interdiction de la justice. Et c'est tout à fait légal. Le géant de la distribution en ligne se passe des entrepôts tricolores grâce aux autres situés en Europe. Les syndicats dénoncent un chantage à l'emploi. Une manière de dire aux salariés français qu'ils ne sont pas indispensables et de faire pression sur la justice. Laurent Degousée, co-délégué de la fédération Sud Commerce, nous rappelle qu'il y a quelques années "les Français ont livré à la place des Allemands qui faisaient grève. Cette manière d'agir d'Amazon n'est pas véritablement nouvelle, elle montre bien que la société, plutôt que de vouloir se conformer à la législation, préfère la contourner". Pour le dernier kilomètre quand le produit commandé arrive sur le territoire français, la société de Jeff Bezos emploie depuis toujours des prestataires indépendants. Pour eux, rien n'a changé. Ils ne sont pas concernés par la décision de justice et peuvent tranquillement distribuer les colis.