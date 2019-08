Amazon : le vrai du faux

En 2018, plus de 22 millions de Français ont passé commande sur Amazon. Sur le marché de l'e-commerce dans le pays, le géant américain occupe une position de leader, confortable mais pas hégémonique. Dans l'Hexagone, il y a énormément de concurrents déterminés à gagner des parts de marché. Amazon n'a payé que 39,8 millions d'euros au Fisc en 2018. Les géants du net paient très peu d'impôts en France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/19 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.