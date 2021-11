Ambassadeurs anti-harcèlement : les élèves en première ligne

Yoni et Lilou n'ont que 14 ans, mais aujourd'hui, ils mènent les débats face à des élèves de 6e. Leur mission est de lutter contre le harcèlement dans leur collège Louis de Broglie à Ancemont (Meuse) et cela commence par raconter leurs histoires. Ces deux élèves de 3e ont une heure pour gagner la confiance de leurs camarades et de leur faire comprendre qu'ils peuvent se confier à eux. S'ils sont alertés d'un problème, ils pourront eux-mêmes prévenir un adulte. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils sont aussi des sentinelles. Ils peuvent voir ce qui échappe habituellement à la vigilance des adultes comment l'explique la conseillère principale d'éducation (CPE), Lorène Leblanc. "Ils sont 300 dans la cour. On ne peut pas tout voir. Avoir des yeux supplémentaires, qui auront cette vigilance et cette attention apportées aux autres, ne peut que nous aider", dit-elle. Pour parler de leurs missions, les onze ambassadeurs du collège se réunissent régulièrement avec des professeurs et des parents d'élèves. Autour de la table, chacun ou presque a une histoire avec le harcèlement. Dès septembre 2022, toutes les écoles primaires et tous les collèges en France devront avoir au moins 10 de ces ambassadeurs anti-harcèlement. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Moutot