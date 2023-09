Ambroisie : comment stopper l'envahisseur ?

C'est un envahisseur venu d'Amérique du Nord, l'ambroisie est impossible à éliminer. C'est une plante invasive qui colonise les plantations et se nourrit notamment des engrais. Elle a horreur du vide, dès qu'il y a un espace, elle s'enracine. Seule possibilité en attendant la récolte est de passer la broyeuse aux abords du champ toutes les trois semaines. Et c'est le même combat dans les communes alentour. Les bénévoles de l'association "Les Jardiniers du Bourbonnais", sont à pied d'œuvre, une fois par mois, pour retirer les plantes d'ambroisie. Il faut les arracher à la racine, très important et le plus tôt possible. C'est une prévention essentielle. Environ 3% de la population française est allergique aux pollens de la plante. Ils peuvent provoquer de la conjonctivite, de la rhinite, et même une crise d'asthme. Chaque année, Marie-Claude, victime, transforme son sac à main en pharmacie ambulante. C’est un enjeu donc de santé publique. Le gouvernement a mis en place une plateforme de signalement et une application pour les particuliers. Selon un décret, c'est une obligation. Chaque particulier doit arracher l'ambroisie dans son jardin, avant la période de pollinisation. TF1 | Reportage M. Poujol, P. Delannes, M. Pourchet